Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg - Pkw-Diebstahl

Freiburg (ots)

Vogtsburg - Ein besonders dreister Fall des Pkw-Diebstahls ereignete sich am 25. August 2022, um 13 Uhr, in Vogtsburg-Oberrotweil. Ein Mann sah, dass an einer Haustür der Schlüssel steckte und zog diesen aus dem Türschloss. Anschließend testete er, zu welchem Fahrzeug, der am Schlüsselbund befindliche Autoschlüssel passte, wurde fündig, stieg in den Pkw und fuhr damit in Richtung Achkarren. Die Geschädigte bemerkte dies und konnte ihr Fahrzeug mit einem zweiten Auto verfolgen. Der Täter konnte in Achkarren gestoppt werden. Durch die hinzugerufene Polizei wurde zudem festgestellt, dass der 23-jährige Dieb nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er gelangt wegen der Delikte zur Anzeige.

