POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Rund 20.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Hauptstraße (01.05.2023)

Singen (ots)

Am Montagabend hat sich auf der Hauptstraße ein Unfall ereignet, bei dem Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro entstanden ist. Ein 36-jähriger Mann fuhr an der Ecke Bahnhofstraße mit einem Ford Fiesta aus einem Parkplatz auf die Hauptstraße. Dabei kollidierte er mit dem BMW einer 52-Jährigen, die zur gleichen Zeit von der Bahnhofstraße in die Hauptstraße einbog. Die beiden durch den Aufprall stark beschädigten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am BMW entstand Blechschaden in Höhe von rund 15.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

