POL-KN: (Konstanz) 17-Jähriger schlägt 16-Jährigen nieder - Polizei sucht Zeugen (11.06.2023)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, die sich am Sonntagmittag, gegen 14.30 Uhr, auf dem Schulhof der Berchenschule ereignet hat. Dabei schlug ein 17-Jähriger einen 16-Jährigen nieder und trat dem am Boden liegenden anschließend mehrfach gegen den Kopf. Der 16-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Mehrere Zeugen sollen auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden sein, woraufhin der Aggressor und seine Begleiter flüchteten. Die Polizei bittet nun insbesondere diese Zeugen, als auch sonst Personen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, zu melden.

