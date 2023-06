Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 15.06.2023 - Mann beschießt Polizeibeamte mit Gasdruckwaffe

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr hat die Polizei einen 48-Jährigen in der Oderstraße festgenommen. Bereits in der Nacht zuvor mussten die Beamten bei dem Mann einschreiten, da er gegen 2 Uhr früh Pyrotechnik auf dem Balkon seiner Wohnung zündete. Jetzt hatten sich erneut Anwohner bei der Polizei gemeldet, da der Mann auf dem Balkon der Wohnung mit einem Gewehr hantierte. Als die Beamten eintrafen, beschoss sie der psychisch verwirrte Mann mit einem Softair-Gewehr. Er konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. In der Wohnung selbst fanden die Polizisten ein umfangreiches Waffenarsenal, darunter zahlreiche Gasdruck- und Soft-Air-Waffen, teilweise mit Zieloptik, mehrere Hieb- und Stichwaffen, eine Armbrust, Pfeil und Bogen sowie eine Vielzahl von pyrotechnischen Gegenständen. Die Polizei stellte sämtliche Waffen und Gegenstände sicher. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei, insbesondere auch zur waffenrechtlichen Beurteilung der sichergestellten Gegenstände, dauern an.

