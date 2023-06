Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K5541, Horgen, Lkr. Rottweil) Rollerfahrerin stürzt nach Überholmanöver eines weißen Mercedes - Polizei sucht Zeugen (14.06.2023)

K5541, Horgen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochvormittag auf der Kreisstraße 5541 zwischen Horgen und Hausen ereignet hat. Eine 24-jährige Rollerfahrerin war gegen 11.30 Uhr auf der K5541 von Horgen in Richtung Hausen unterwegs. Kurz vor der Autobahnunterführung überholte ein bislang unbekannter Autofahrer die junge Frau. Dabei fuhr der Unbekannte zunächst dicht an der Zweiradfahrerin vorbei, ehe er knapp vor dem Roller wieder nach rechts einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die 24-Jährige nach rechts aus, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt indes fort, ohne sich um die verunfallte Frau zu kümmern. Sie begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei dem überholenden Wagen soll es sich um einen weißen Mercedes "EQS" oder "EQE" gehandelt haben. Der Fahrer hatte einen dunklen Vollbart und trug eine Sonnenbrille. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

