Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (490) Betrunkener Autofahrer flüchtete nach Unfall

Zirndorf (ots)

Am Samstagabend (22.04.2023) verursachte ein Mann einen Verkehrsunfall in Zirndorf (Lkrs. Fürth) und fuhr im Anschluss davon. Beamte der Polizeiinspektion Zirndorf trafen ihn kurze Zeit später erheblich alkoholisiert zu Hause an.

Gegen 17:30 Uhr war ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Jaguar F-Type in der Albert-Einstein-Straße unterwegs. Im Bereich eines Supermarktparkplatzes kollidierte er mit dem schwarzen VW Touran einer 36-jährigen Frau, die dort verkehrsbedingt wartete. Anstatt sich, wie zunächst mit der 36-Jährigen vereinbart, um die Schadensregulierung zu kümmern und auf die Polizei zu warten, fuhr der Mann davon.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Zirndorf fahndeten nach dem Fahrzeug. In diesem Rahmen überprüften sie auch die Halteranschrift und trafen hierbei einen 57-jährigen Mann an, der auf die Beschreibung des flüchtigen Fahrers passte. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige erheblich alkoholisiert war - das Gerät zeigte knapp 4 Promille an.

Die Beamten stellten den Führerschein des 57-Jährigen sowie dessen Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell