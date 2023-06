Gaienhofen (ots) - Die Radmuttern an einem Fahrzeug gelöst hat ein Unbekannter am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 07.45 Uhr und 12.15 Uhr, auf der Schulstraße. Der Täter lockerte an dem an der Hermann-Hesse-Schule abgestellten Leicht-Kfz MICRO zwei Radmuttern. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter ...

mehr