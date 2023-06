Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrerin wird bei Zusammenstoß mit Auto verletzt (15.06.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag kurz nach 8 Uhr auf der Kreuzung der Straßen "Sperberstraße / Habsburgerring". Ein 84-jähriger VW Golf Plus-Fahrer bog von der Sperberstraße auf den Habsburgerring ein und stieß mit einer 49-jähriger Radfahrerin zusammen, die ordnungsgemäß auf einem Radweg stadteinwärts fuhr. Die Frau fiel auf die Motorhaube des Autos, dessen Fahrer zunächst weiterfuhr und erst nach ein paar Metern zum Stehen kam. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell