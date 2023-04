Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Zusammenstoß geflüchtet - Zeugen gesucht

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Im Tagesverlauf des Dienstages, 25.04.23, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug in der Heinrichstraße mit einem geparkten Pkw BMW. Anschließend flüchtete der oder die Fahrerin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von über 1.000 Euro am BMW zu kümmern. Hinweise zum Verursacherfahrzeug und zum Unfallhergang nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter der Bezugsnummer 0106402/2023 entgegen. (as)

