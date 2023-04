Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nach Bürgerhinweis 11 Migranten und einen Abholer aufgegriffen

Bernstadt (ots)

Bei der Bundespolizei ging am gestrigen 4. April 2023 ein telefonischer Hinweis aus der Bevölkerung ein, dass sich in Bernstadt vermutlich eingeschleuste Personen aufhalten sollen. Kurz darauf wurden vier Frauen, fünf Männer und zwei Kinder aus der Türkei um 10:40 Uhr aufgegriffen, die kein Visum oder einen Aufenthaltstitel vorweisen konnten. Außerdem erschien zeitgleich ein in Deutschland lebender 38-jähriger Türke mit seinem PKW und wollte eine Frau und drei Kinder aus der Gruppe abholen.

Die unerlaubt eingereisten Türken wurden laut Zeugenhinweis von einem hellblauen in Polen zugelassenen PKW in Bernstadt abgesetzt. Der Fahrer sei etwa 25 bis 30 Jahre alt. Die Migranten sind zwischen 2 und 30 Jahren alt und wurden um 10:40 Uhr in Gewahrsam genommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz gegen sie eingeleitet. Auch der Abholer musste mit zur Dienststelle und muss sich nun wegen dem Einschleusen von Ausländern verantworten. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Migranten wurden zwecks Stellung von Asylanträgen zur Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden geschickt. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach bittet um mögliche Hinweise zu dem hellblauen PKW unter der Telefonnummer 03586 / 76020.

