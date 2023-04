Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Deutsch-tschechische Grenzstreife erfolgreich in erster Dienstschicht

Zittau, Hradek, Ostritz (ots)

Ab sofort gehen im Dreiländereck zu Tschechien und Polen Bundespolizisten und tschechische Beamte gemeinsam auf Streife. Das Schengen-Fahndungsteam ist nach 2-jähriger Projektphase in den Wirkbetrieb übergegangen und hat nun einen gemeinsamen Dienstplan.

Im Rahmen eines heutigen Pressetermins wurde das Fahndungsteam, ihre Diensträumlichkeiten in Hradek nad Nisou und das gemeinsame Aufgabenfeld vorgestellt. Die Beamten haben auf deutscher und tschechischer Seite die Bekämpfung der irregulären Migration und die Schleuserkriminalität im Fokus. Im Rahmen ihrer Fahndungstätigkeit achten sie natürlich auch auf alle anderen Facetten der Grenzkriminalität.

Kurz nach dem Pressetermin ging es los in den Einsatzraum. Auf deutscher Grenzseite waren zwei gemeinsame Streifen unterwegs und konnten schon nach einer Stunde den ersten Aufgriff für das neue Team verzeichnen. Um 14:15 Uhr wurden in Ostritz neun Migranten in Gewahrsam genommen, die zuvor die Grenze unerlaubt überschritten hatten. Sie konnten keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und mussten in Gewahrsam genommen werden. Fünf der Männer kommen aus dem Jemen und vier von ihnen aus Syrien. Nähere Angaben können noch nicht gemacht werden. Die Bearbeitung dauert an.

