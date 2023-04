BPOLI EBB: Wegen Trunkenheit in Haft

Hirschfelde (ots) - In Hirschfelde war am 31. März 2023 ein Mann mit seinem E-Scooter unterwegs und hatte vorher Einiges an Alkohol konsumiert. Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten den 54-jährigen Deutschen um 08:30 Uhr als er mit seinem Gefährt auf dem Fußweg nahe des DISKA-Supermarktes unterwegs war. In einer Befragung stellte sich heraus, dass der Mann an diesem Tag bereits Alkohol ...

mehr