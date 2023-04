Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein Auto gefahren

Löbau (ots)

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 4. April 2023 in Löbau um 00:10 Uhr den Fahrer eines Ford S-Max. Der 36-jährige Russe lenkte den Wagen laut Drogenschnelltest unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen, was er den Beamten gegenüber auch bestätigte. Er hatte am Vortag einen Joint geraucht und Crystal konsumiert. Darüber hinaus besteht ein Fahrverbot für Deutschland, an das sich der Mann nicht gehalten hat. Außerdem hatte er ein Cliptütchen mit einer Marihuanablüte dabei.

Er muss sich nun wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten. Außerdem wurde eine Strafanzeige wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz geschrieben. Die Ermittlungen hat die Landespolizei übernommen.

