Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerkannt mit Bargeld geflüchtet - Zeugenaufruf

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Dienstag, 25.04.23, betrat gegen 17.15 Uhr eine Frau ein Geschäft in der Wilhelmstraße. Im Gespräch mit einer Mitarbeiterin gelang es der Frau, im Kassenbereich Bargeld im hohen dreistelligen Bereich an sich zu nehmen und zu flüchten. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 40 Jahre alt - lange schwarze Haare, zu einem Dutt gebunden - brauner Teint - bekleidet mit schwarzer Weste - führte eine kleine Tasche bei sich - trug eine dunkle FF2-Maske

Wer kann weitere Angaben zur Täterin oder zu deren Fluchtweg machen? Trat diese Täterin in weiteren Geschäften in Erscheinung? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter der Bezugsnummer 0106321/2023) entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell