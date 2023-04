Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Amt Wachsenburg, Ortsteil Bittstädt, Steingasse

Brandfall (ots)

Der Rettungsleitstelle Ilm-Kreis war am 26.04.2023, um 01:15 Uhr der Brand einer alten, leerstehenden Gaststätte in der Steingasse mitgeteilt worden. 83 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Arnstadt, Bittstädt, Gehren, Gräfenroda, Haarhausen, Holzhausen, Ichtershausen, Röhrensee, Sülzenbrücken waren schon wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung am Ereignisort und hatten diesen gg. 05:30 Uhr erfolgreich gelöscht. Personen wurden bei dem Brandfall nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden an der leerstehenden Gaststätte von ca. 22000,-EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell