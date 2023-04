Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garagenbrand

Arnstadt (ots)

Heute Morgen geriet eine Garage in einem Garagenkomplex in der Ohrdrufer Straße gegen 04.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand. An vier weiteren Garagen entstand auch Sachschaden. Eine Gefahr für Personen bestand zu keiner Zeit. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 23153900 zu melden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell