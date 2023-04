Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hochwertige Räder gestohlen - Täter ermittelt

LPI Gotha (ots)

Am 21.03.23 und am 22.03.23 wurden im Ilm-Kreis fünf hochwertige Pedelecs/E-Bikes und im Landkreis Gotha zwei dieser wertintensiven Fahrräder entwendet. Die Täter gelangten auf die umfriedeten Betriebsgelände im Gewerbegebiet "Erfurter Kreuz" und Neudietendorf -Kornhochheim ansässiger Firmen und entwendeten Fahrräder von installierten Fahrradständern. Es entstand ein Beuteschaden von insgesamt rund 30.000 Euro. Die derzeitigen Ermittlungen richten gegen zwei rumänische Tatverdächtige im Alter von 21 und 41 Jahren aus dem Raum Göttingen. Sie konnten am 23. März 2023 zwischen Ichtershausen und Rudisleben festgenommen werden. Beide sind bereits wegen gleichgelagerter Delikte im Bereich Hessen und Niedersachsen polizeilich bekannt und auch vorbestraft. Gegen sie wurden durch die zuständige Staatsanwaltschaft in den aktuellen Fällen Untersuchungshaftbefehle erwirkt. (ah)

