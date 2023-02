POL-PDLD: Unfallflucht

Kandel (ots) - Im Zeitraum vom 20.02.23 bis zum 23.02.23 besprühten unbekannte Täter mehrere Gegenstände auf einem Spielplatz in Kandel mit Graffiti und verursachten so Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise in der Angelegenheit werden von der Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de entgegen genommen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Pressestelle ...

