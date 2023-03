Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Northeim (ots)

Moringen OT Fredelsloh, Landstraße 547 zwischen Moringen und Lauenberg, Donnerstag, 09.03.2023, 05.10 Uhr

FREDELSLOH (Wol) - Pkw gerät in den Gegenverkehr.

Am Donnerstagmorgen um 05.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.

Ein 46-jähriger Mann aus Moringen befuhr mit einem Pkw Honda die Landstraße 547 aus Moringen in Richtung Lauenberg. In einer lang gezogenen Linkskurve kam der Mann mit dem Pkw aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem Pkw Opel, welcher durch einen 63-jährigen Mann aus Dassel geführt wurde.

Bei dem Unfall verletzten sich beide Männer leicht und wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

Durch den Unfall liefen zudem Betriebsstoffe aus und die Straße musste für die Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell