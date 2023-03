POL-NOM: Betrug per SMS Nachricht

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 08.03.2023 kam es gegen 11:10 Uhr beim Jobcenter im Teichenweg zu einer Sachbeschädigung, als ein bislang unbekannter Täter einen Glaseinsatz der Eingangstür zu den Büroräumen beschädigte. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr