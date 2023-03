Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw gerät in den Gegenverkehr

Northeim (ots)

Northeim OT Edesheim, Kreisstraße 403 zw. Edesheim und Eboldshausen, Mittwoch, 08.03.2023, 07.55 Uhr

EDESHEIM (Wol) - Kind wird vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwochmorgen kam es um 07.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 24-jährige Frau aus Bad Gandersheim fuhr mit einem Pkw BMW die Kreisstraße 403 von Eboldshausen in Richtung Edesheim. Auf Höhe des Sportplatzes kam die Frau aus ungeklärter Ursache mit dem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Pkw Mercedes, welcher in Richtung Eboldshausen fuhr.

Die 24-Jährige hatte ihr einjähriges Kind mit im Pkw. Dieses wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Vor Ort keine Verletzungen festgestellt werden.

Auch die Frau und der 83-jährige Northeimer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 9.000 Euro.

Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell