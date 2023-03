POL-NOM: Unerlaubt Abfall verbrannt

Northeim (ots) - Northeim, Westerlange, Dienstag, 07.03.2023, 23:07 Uhr Northeim (tor) - Am Dienstagabend kam es an einer Tankstelle in Northeim zu einem Raub mit Schusswaffe. Der männliche Täter begab sich zum Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Die 21-jährige Verkäuferin übergab dem Täter das geforderte Bargeld. Nach der Übergabe verließ der Täter das Tankstellengelände in Richtung Northeim. Eine sofort ...

