Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raub mit Schusswaffe

Northeim (ots)

Northeim, Westerlange, Dienstag, 07.03.2023, 23:07 Uhr

Northeim (tor) - Am Dienstagabend kam es an einer Tankstelle in Northeim zu einem Raub mit Schusswaffe.

Der männliche Täter begab sich zum Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld.

Die 21-jährige Verkäuferin übergab dem Täter das geforderte Bargeld. Nach der Übergabe verließ der Täter das Tankstellengelände in Richtung Northeim. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Eine medizinische Erstversorgung der 21-jährigen Verkäuferin war nicht notwendig.

Die Bargeldsumme befindet sich im mittleren dreistelligen Bereich.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180cm - 185cm groß, maskiert.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell