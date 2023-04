Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Die Bundespolizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung im Regionalexpress RE 10

Kleve - Geldern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 2. April 2023 in der Zeit von 00:40 Uhr bis 01:45 Uhr kam es im Regionalexpress RE 10 von Kleve nach Geldern zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 21-jährigen jungen Frau. Die Belästigung fing schon vor Abfahrt des Zuges am Bahnhof Kleve an. Der männliche Täter folgte der Frau nach Einstieg in den Zug und hat sich wiederholt neben sie gesetzt, obwohl die Geschädigte mehrfach den Sitzplatz wechselte. Hierbei ließ der Täter seine Hose bis zum Schambereich herunter. Die Reisende informierte den Zugbegleiter, der die Polizei in Geldern verständigte. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung nahm daraufhin die Geschädigte und den Tatverdächtigen am Bahnhof Geldern in Empfang.

Die Bundespolizeiinspektion Kleve hat zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun Zeugen, die das Ereignis am Bahnhof Kleve und später in im Regionalexpress RE 10 beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise. Hinweise können unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 (24 Stunden erreichbar) gegeben werden.

