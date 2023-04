Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 27-Jährigen am Bahnhof Kleve

Kleve (ots)

Am Freitag, 7. April 2023 um 11:15 Uhr überprüfte die Bundespolizei einen 27-jährigen Deutschen als Fahrgast im Regionalexpress RE 10 am Bahnhof in Kleve. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gleich zwei Haftbefehle gegen den Mann vorliegen. Das Amtsgericht in Geldern suchte ihn wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz im Jahr 2020 und die Staatsanwaltschaft in Würzburg wegen unentschuldigtem Fernbleiben einer Hauptverhandlung im November 2019. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht. Der 27-Jährige hat zudem noch 3,5 Gramm Marihuana dabei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle brachte die Bundespolizei den Mann am Samstagvormittag zur Vorführung beim Haftrichter zum Amtsgericht in Geldern und danach in das Gefängnis in Kleve.

