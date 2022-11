Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Weihnachtsbaumverkauf aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Hütte eines Weihnachtsbaumverkaufstandes in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg geriet in den vergangenen Tagen ins Visier unbekannte Täter. Im Zeitraum vom 16.11.-19.11.2022 brachen diese die Hütte gewaltsam auf und stahlen dort aufgefundenes Bargeld sowie zwei Zahlenschlösser. Anschießend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Am Wochenende meldete ein Zeuge das Geschehen der Altenburger Polizei, so dass folglich ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. In diesem Zusammenhang werden nunmehr Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Einbrechern geben können. (Tel. 03447 / 4710)

