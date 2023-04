Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Diebstähle in Parfümerie am Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt die Tatverdächtigen

Köln (ots)

Am Samstag (08.04.) kam es in drei Stunden zu drei Diebstählen in einem Geschäft am Kölner Hauptbahnhof. Obwohl eine der Tatverdächtigen sich zunächst "verduftete", konnte auch diese gestellt werden. Die Bundespolizei leitete zwei Strafverfahren ein.

Gegen 10 Uhr stahl eine zunächst unbekannte Frau Waren im Wert von knapp 367EUR, welche sie in ihre Jacke steckte und die hiesige Parfümerie verließ, ehe der Ladendetektiv oder die Polizei einschreiten konnten. Mittels Videoüberwachung konnte die Tat jedoch beobachtet und ihre Fluchtrichtung nachverfolgt werden. Gegen 10:35 Uhr erschien die Täterin erneut in der gleichen Filiale und nahm erneut Waren im Wert von knapp 300EUR an sich. Diesmal konnte sie jedoch durch die Bundespolizei gestellt und ein Strafverfahren wegen Diebstahls gegen sie eingeleitet werden. Um 11:30 Uhr erreichte die Beamten am Breslauer Platz die nächste Meldung: Ein 18-jähriger Ägypter hatte in der gleichen Parfümerie Artikel im Wert von knapp 117EUR eingesteckt. Durch den Ladendetektiv angesprochen und überführt, wehrte sich der Ertappte durch Schubsen und Schlagen. Jedoch zwecklos, die Beamten erreichten die Filiale zügig und leiteten gegen den jungen Mann mit Wohnsitz in Marmagen (Eifel) ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell