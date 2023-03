Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - 48-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt (Fahrtrichtung geändert)

Geeste (ots)

Heute kurz nach 15.00 Uhr fuhr der 48-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai auf der Biener Straße von Geeste kommend in Richtung Biene. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dieser nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 48-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrbahn wurde im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.

