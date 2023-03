POL-EL: Geeste - 48-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verunglückt

Emsbüren (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in Emsbüren zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände einer Spedition und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum dortigen Firmengebäude. Die Büroräume wurden durchsucht, es wurde Bargeld entwendet. Es entstand Sachschaden in bislang noch unklarer Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer ...

