POL-WAF: Warendorf. Pedelec-Fahrerin nach Sturz schwer verletzt - Beteiligter gesucht

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Samstag (11.02.2023) ein Auto in Ahlen-Dolberg angefahren, es beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der graue Hyundai stand zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr vor einem Haus an der Straße Lange Wand. Ein Unbekannter fuhr vermutlich dagegen, beschädigte ihn auf der linken Seite und fuhr weiter, ohne die Polizei zu rufen. Hinweise zum Schadensverursacher nimmt die Polizei in ...

