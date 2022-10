Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Medieneinladung: Pegel eröffnet neuen Technologiestandort in Greifswald

Schwerin (ots)

Am Freitag eröffnet Digitalisierungsminister Christian Pegel als Ehrengast neben Oberbürgermeister Stefan Fassbinder und Unternehmensgründer und -chef Jörn Halbauer den neuen Technologiestandort der "Birkle IT" in Greifswald. Das Münchner Unternehmen hat die Universitäts- und Hansestadt aufgrund ihres hohen Potenzials für die Technologieentwicklung als neuen Standort gewählt.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 21.Oktober 2022, 14.30 Uhr

Ort: 17489 Greifswald, Ollmasche Villa, Wolgaster Str. 146

Das 2016 gegründete Unternehmen ist spezialisiert auf Beratung und Entwicklung von Unternehmens-Software-Lösungen. Mit mehr als 150 Mitarbeitern ist es hauptsächlich im deutschsprachigen Raum sowie Skandinavien und dem Baltikum tätig.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell