BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten mit verbotener Pyrotechnik fest

Essen (ots) - Die am 24. November veröffentlichte Fahndung nach einem Mann, der einem Essener (52) am 18. August 2022, gegen 13:44 Uhr, einen Kopfstoß am Bahnsteig erteilt hat, kann gelöscht werden. Dank eines Bürgerhinweises konnte die Identität des 48-Jährigen durch Bundespolizisten ermittelt werden. Zudem ...

mehr