Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Kopfnuss erteilt - Bundespolizei fahndet mit Bildern

Essen (ots)

Die am 24. November veröffentlichte Fahndung nach einem Mann, der einem Essener (52) am 18. August 2022, gegen 13:44 Uhr, einen Kopfstoß am Bahnsteig erteilt hat, kann gelöscht werden. Dank eines Bürgerhinweises konnte die Identität des 48-Jährigen durch Bundespolizisten ermittelt werden. Zudem wurde der Unbekannte durch eine Fotovorlage erkannt. Nun kann der Deutsche einem Strafverfahren zugeführt werden.

Alle Medien, die diese Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten die entsprechenden Bilder zu löschen. Vielen Dank für die Veröffentlichung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell