Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 13-Jährige aus Hannover-Vahrenheide in Wunstorf aufgefunden

Hannover (ots)

Seit dem 07.11.2022 hat die Polizeidirektion Hannover öffentlich nach einer 13-Jährigen aus dem Bereich Hannover-Vahrenheide gesucht. Das Mädchen hatte das elterliche Wohnhaus am Morgen des 03.11.2022 verlassen, um zur Schule zu gehen. Von dort war sie nicht zurückgekehrt.

Am heutigen Mittag, 10.11.2022, trafen Einsatzkräfte der Polizeidirektion Hannover sie im Stadtbereich von Wunstorf an und übergaben sie im Anschluss in die elterliche Obhut. /ms

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5363823. Die dazu gehörenden Fotos sind zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte gelöscht wurden.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell