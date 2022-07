POL-MG: Raser stoppen - Leben schützen

Mönchengladbach (ots) - Ein 19-jähriger Mann gab an, dass ihm ein Unbekannter am Platz der Republik am Dienstagabend, 12. Juli, mit einem Schlagring im Gesicht verletzt hat. Die Polizei sucht Zeugen. Der 19-Jährige gab gegen 23.45 Uhr auf der Polizeiwache an, dass er gegen 20 Uhr mit dem ihm unbekannten Mann in einen verbalen Streit geraten war. Im Zuge dessen habe dieser ihm dann mit einem Schlagring ins Gesicht ...

