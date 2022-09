LPI-G: Einbruch in Keller

Gera/Greiz/Altenburg (ots) - Gera: Die Ermittlungen zu einer Betrugsstraftat zum Nachteil einer Geraerin hat seit dem Wochenende die Geraer Polizei und in der Folge die KPI Gera übernommen. Demnach meldeten sich die Betrüger am 16.09.2022 via Messenger-Dienst bei der Geschädigten und gab sich als Angehörige aus. Im Rahmen der fortfolgenden Kommunikation wurde die 70-Jährige aufgefordert, mehrere Überweisungen zu tätigen, was sie letztlich auch tat. Erst im Nachgang ...

mehr