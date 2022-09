LPI-G: Graffiti geschmiert

Gera (ots) - Gera: Bislang unbekannte Diebe stahlen in der Zeit vom 16.09.2022 - 17.09.2022 die Simson eines 15-Jährigen, welche in einer Tiefgarage in der Dr.-Virchow-Straße abgestellt war. Während der Anzeigenaufnahme wurde fortfolgend bekannt, dass eben eine solche Simson auf einem Supermarktparkplatz in der Stadtrodaer Straße aufgefunden wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass das gestohlene Moped ...

mehr