Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gestohlene Simson auf Parkplatz entdeckt

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Diebe stahlen in der Zeit vom 16.09.2022 - 17.09.2022 die Simson eines 15-Jährigen, welche in einer Tiefgarage in der Dr.-Virchow-Straße abgestellt war. Während der Anzeigenaufnahme wurde fortfolgend bekannt, dass eben eine solche Simson auf einem Supermarktparkplatz in der Stadtrodaer Straße aufgefunden wurde. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, so dass das gestohlene Moped schließlich an den Besitzer wieder übergeben werden konnte. Im Rahmen der Ermittlungen seitens der Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) werden nunmehr Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. (RK)

