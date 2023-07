POL-RTK: Imbiss im Freibad von Dieben heimgesucht +++ Pakete mit Weinflaschen gestohlen

Bad Schwalbach (ots) - ++ Rüdesheim am Rhein, Markt, 01./02.07.2023, Einbruch und Vandalismus in Kirche In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Zeit von 19:30 h bis 06:45 h zu einem Einbruch mit massiven Sachbeschädigungen in der Kirche St. Jakobus in Rüdesheim am Rhein. Der oder die unbekannten Täter ...

mehr