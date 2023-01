Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Ausheben von Gullydeckeln/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

In den Abendstunden des Mittwochs, 04.01.2023 bis 22.05 Uhr wurden in Dahn in der Hauensteiner Straße, Schulstraße, Schloßstraße bis kurz vor dem Kurpark, in der Grabenstraße, Kanalstraße und Marktstraße durch bislang unbekannte Täter insgesamt 16 Gullydeckel ausgehoben. Diese wurden teils neben dem Schacht, teils auf dem Gehweg als auch auf der Fahrbahn abgelegt. Die Gullydeckel wurden von Beamten der Polizei Dahn wieder eingesetzt.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können sowie gefährdete und geschädigte Personen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Dahn, Tel. 06391-9160 bzw. pidahn@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. /pidn

