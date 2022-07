Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mann nach Ladendiebstahl festgenommen

Hennef (ots)

Am Mittwoch (20.07.2022) versuchte ein 59-jähriger Mann, in einem Lebensmittelgeschäft an der Emil-Langen-Straße in Hennef mehrere alkoholische Getränke zu entwenden. Gegen 12:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv den 59-Jährigen, wie sich dieser auffällig durch die Gänge bewegte. Anschließend ging der Mann zur Kasse und bezahlte dort ein paar kleinere Artikel. Kurz bevor er das Geschäft verlassen konnte, sprach ihn der Ladendetektiv an, da er zuvor gesehen hatte, wie sich der Dieb drei Flaschen Wodka unter sein Hemd in den Hosenbund gesteckt hatte.

Da es sich um hochpreisigen Alkohol handelte, war jede Flasche mit einer Diebstahlssicherung versehen, die entfernt worden war. Als der Mann die Flaschen wieder aushändigte, bemerkte der Ladendetektiv einen Seitenschneider und eine Diebstahlssicherung, die von einer der geklauten Flaschen stammte.

Durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten der Polizeiwache Hennef wurde der Mann nach weiterem Diebesgut durchsucht. Dabei konnten neue Bluetooth-Kopfhörer aufgefunden werden. Ob es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Da der Mann über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt und er bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen ist, wurde er vorläufig festgenommen.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls eingeleitet.

Am Folgetag wurde er einem Richter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, da der 59-Jährige bereits zwei offene Bewährungsstrafen zu verbüßen hat. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell