Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Wohnwagen abgebrannt

Zarrentin (ots)

In Bantin bei Zarrentin ist am Dienstagabend ein Wohnwagen komplett abgebrannt. Der Sachschaden an dem bereits seit Längerem nicht genutzten Wohnwagen wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr im Zarrentiner Weg. Die Feuerwehr kam daraufhin zum Einsatz und löschte den Brand. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Eine Zeuge war zuvor von zwei Jugendlichen über das Feuer informiert worden und verständigte umgehend die Feuerwehr. Der Junge und das Mädchen, die von dem Zeugen auf ein Alter von 14-15 Jahre geschätzt wurden, liefen anschließend davon und konnten durch die hinzugerufene Polizei nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/6060) ermittelt jetzt in diesem Fall und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell