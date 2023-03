Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 45 - Jährigen in der Regionalbahn RB 64 fest

Kleve - Gronau (ots)

Bereits am 17. März 2023 um 11:15 Uhr überprüften Beamte der Bundespolizei einen Reisenden als Fahrgast der Regionalbahn RB 64 in Gronau. Ein Abgleich seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Rheine wegen Diebstahls in mehreren Fällen bestand. Der Pole wurde vor Ort festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle nach Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Gesuchte zwecks Vorführung beim Haftrichter des Amtsgerichts Rheine der dortigen Wachtmeisterei übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell