BPOL NRW: Mutmaßlicher Dieb macht auf sich aufmerksam - Bundespolizisten nehmen aggressiven 36-Jährigen fest

Gelsenkirchen (ots)

Freitagmorgen (17. März) nahmen Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Randalierer fest. Die Beamten fanden bei ihm Gegenstände aus einem Diebstahl.

Gegen 11:30 Uhr meldeten mehrere Reisende der Bundespolizei in Gelsenkirchen, dass ein Mann im Bahnhofsgebäude laut herumschreien und Passanten anpöbeln würde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schrie der polnische Staatsbürger diese sofort in polnischer Sprache an. Die Beamten forderten den sichtlich Alkoholisierten auf, sich zu beruhigen und sich auszuweisen. Da der 36-Jährige dem nicht nachkam, durchsuchten die Polizisten den Mann nach einem Ausweis. Dabei fanden sie Dokumente einer jungen Frau auf.

Der Randalierer wurde anschließend unter vehementem Widerstand zur Wache der Bundespolizei gebracht. Hier ermittelten die Beamten, dass die Ausweisdokumente im vergangenen Monate im Zuge eines Diebstahls entwendet worden sind. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Beschuldigte mit ca. 2,7 Promille erheblich alkoholisiert war.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

