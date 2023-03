Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebisches Trio durch Bundespolizisten in Dortmund gestellt - Bundespolizei sucht nach Geschädigtem

Dortmund - Gladbach (ots)

Gestern Morgen (18. März) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof drei Diebe fest. Die polizeilich Bekannten hatten einem bisher unbekannten Fußballfan in einem Zug eine Goldkette entwendet.

Gegen 04:30 Uhr reisten zivilgekleidete Taschendiebstahlsfahnder der Bundespolizei im RE 1 von Essen in Richtung Dortmund. Dort konnten sie bereits während der Fahrt drei ihnen bekannte Taschendiebe erkennen, die sich mutmaßlich konspirativ eine Gruppe von Anhängern von Borussia Mönchengladbach als potentielle Ziele ausgesucht hatten. Als in dem Zug beim Halt im Dortmunder Hauptbahnhof ein Gedränge entstand, beobachteten die Bundespolizisten, wie die drei 16-Jährigen den sogenannten "Antanztrick" vollführten, mehrere Fans umarmten und dabei einem bisher unbekannten Fußballfan eine Kette vom Hals rissen. Sofort flüchtete das Trio aus dem Zug in den Hauptbahnhof. Die zivilgekleideten Beamten nahmen unterdessen getrennt die Verfolgung auf. Am Nordausgang des Bahnhofes stellten die Beamten dann zwei der drei Tatverdächtigen. In der Hosentasche von einem der drei marokkanischen Staatsbürger konnten sie die gestohlene Goldkette auffinden und sicherstellen. Der Verschluss der Kette wies deutliche Beschädigungen auf.

Die Bundespolizisten nahmen die buntgekleideten Beschuldigten fest und brachten sie zur Wache der Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof. Der flüchtige Dritte konnte wenig später anhand von Videoaufzeichnungen identifiziert werden. Die Bundespolizei sucht nun nach dem geschädigten Fußballfan, dem am Samstag den 18. März, um 04:34 Uhr im RE 1 von Essen nach Dortmund bestohlen worden ist. Dieser kann sich unter der kostenfreien Nummer, 0800 6 888 000 bei der Bundespolizei melden. Das Trio wird sich nun wegen des Diebstahls der Kette verantworten müssen.

