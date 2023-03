Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Jugendliche entwenden Kosmetikartikel

Linz (ots)

Am Freitagnachmittag entwendeten zwei 15-jährige Mädchen in einer Drogerie in Linz Kosmetikartikel im Wert von knapp 80 Euro. Beim Verlassen der Filiale wurde der Alarm ausgelöst und die beiden Beschuldigten durch eine Mitarbeiterin gestellt. Die beiden Jugendlichen aus der Verbandsgemeinde Linz sind bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten. Sie wurden in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Es wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

