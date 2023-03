Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kutscher verursacht Verkehrsunfall

Leubsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 55-jähriger Mann mit einem Kutschengespann den Ariendorfer Weg in Leubsdorf. Durch einen vorbeifahrenden Zug gingen die Pferde des Kutschers durch und zogen das Gespann gegen ein ordnungsgemäß parkendes Fahrzeug. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die unverletzten Pferde konnte der Verursacher im weiteren Verlauf beruhigen und seine Fahrt nach der Unfallaufnahme sicher fortsetzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell