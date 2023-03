Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährliche Körperverletzung zwischen Ehepaar. Täter in Haft.

Bad Hönningen (ots)

Am Freitag, den 10.03.2023 um 22:31 Uhr meldet sich eine 16-jährige Jugendliche über Notruf bei der Polizeiinspektion Linz und zeigt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihren Eltern an. Vor Ort konnte eruiert werden, dass der 37-jährige Ehemann seiner 40-jährige Ehefrau im Rahmen von finanziellen Streitigkeiten mit der Faust ins Gesicht schlug. Weiterhin wurde die Geschädigte mehrfach nahezu bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Der Beschuldigte stand zur Tatausführung spürbar unter dem Einfluss von Alkohol. Er wurde der Wohnung verwiesen und eine polizeiliche Verfügung für eine Dauer von 10 Tagen erteilt. In diesem Zeitraum wird ihm jeglicher Kontakt zu seiner Ehefrau und den Kindern untersagt. Die drei Kinder der Familie waren bei der Gewaltanwendung zumindest teilweise anwesend. Nachdem der Beschuldigte im Nachgang trotz Verfügung erneut vor Ort erschien und sich im weiteren Verlauf gewaltsam durch Eintreten einer Außentür Zutritt zu dem Objekt verschaffte, wurde er durch Beamte der Polizei Linz vorläufig festgenommen und am Samstagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

