Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Sörth

Sörth (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, den 09.03.2023 auf den 10.03.2023, kam es in der Ortslage Sörth zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Es muss davon ausgegangen werden, dass ein unbekannter Sattelzug die Hauptstraße von Mammlezen kommend, in Fahrtrichtung B414 befuhr. Beim Einlenken in eine scharfe Rechtskurve schwenkte der Auflieger aus und touchierte einen Jägerzaun. Der Zaun wurde auf ca. 10 Meter abgerissen. Es erscheint durchaus möglich, dass der Fahrer dies nicht zwingend mitbekommen haben muss. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

