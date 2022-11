Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221106 - 1275 Frankfurt-Nordend: Einbrecher kommen nicht weit

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei 37 und 38 Jahre alte Männer haben in der Nacht zu Samstag (05.11.2022) versucht, in der Luisenstraße in einen Getränkemarkt einzubrechen.

Eine Anwohnerin sah gegen 02:14 Uhr in der Luisenstraße zwei Männer, die augenscheinlich in einen Getränkemarkt einbrechen wollten. Sie rief die Polizei an. Sofort begaben sich mehrere Streifenfahrzeuge in den gemeldeten Bereich. In unmittelbarer Nähe des Tatorts konnten die beiden Verdächtigen durch die fahndenden Beamten angetroffen werden. Offenbar hatten sie zuvor ein Fenster des Marktes aufgebrochen, es jedoch nicht geschafft in die Geschäftsräume vorzudringen, weshalb sie vom weiteren Vorgehen absahen und sich davonmachen wollten. Doch dann klickten die Handschellen.

Bei der Überprüfung der Personalien der beiden 37 und 38 Jahre alten Männer stellte sich zudem heraus, dass gegen sie auch noch offene Haftbefehle zur Strafvollstreckung vorlagen.

Nach dem gescheiterten Einbruch ging es für das wohnsitzlose Duo in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

